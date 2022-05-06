«Новая Почта» открыла шесть новых отделений с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая Почта» открыла шесть новых отделений с начала войны

Сегодня 11:34Фондовый рынок
11
С начала войны «Новая Почта» открыла шесть новых отделений, еще десять перевела в новые комфортабельные помещения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новая Почта продолжает инвестировать средства в экономику страны, развивая свою сеть отделений.
В последние два месяца новые стационарные отделения заработали в Одессе, Львове, Броварах, Киеве, Александрии, а также одно мобильное отделение в Буче.
Читайте также
«Еще десять отделений в Полтаве, Самборе, Ровно, Черноморске, Новограде-Волынском, Хмельницком, Киеве, Одессе и Червонограде переехали в новые современные помещения, отвечающие последним стандартам качества и клиентского сервиса», — сообщили в компании.
В общей сложности во время войны компания возобновила работу 13 500 точек сервиса.
В настоящее время в Украине работает более 4 800 отделений «Новой Почты», около 8 700 уличных почтоматов, а также курьерская доставка и забор в 6 670 населенных пунктах.
Читайте также
До конца мая запланировано открытие еще 10 новых отделений.
Кроме того, группа компаний «Новая Почта» планирует развитие на рынках Восточной Европы, США и Китая. Также планирует возобновить строительство инновационного терминала в Одессе летом 2022 года.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.