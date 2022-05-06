«Новая Почта» открыла шесть новых отделений с начала войны — Finance.ua

«Новая Почта» открыла шесть новых отделений с начала войны

Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

С начала войны «Новая Почта» открыла шесть новых отделений, еще десять перевела в новые комфортабельные помещения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая Почта продолжает инвестировать средства в экономику страны, развивая свою сеть отделений.

В последние два месяца новые стационарные отделения заработали в Одессе, Львове, Броварах, Киеве, Александрии, а также одно мобильное отделение в Буче.

«Еще десять отделений в Полтаве, Самборе, Ровно, Черноморске, Новограде-Волынском, Хмельницком, Киеве, Одессе и Червонограде переехали в новые современные помещения, отвечающие последним стандартам качества и клиентского сервиса», — сообщили в компании.

В общей сложности во время войны компания возобновила работу 13 500 точек сервиса.

В настоящее время в Украине работает более 4 800 отделений «Новой Почты», около 8 700 уличных почтоматов, а также курьерская доставка и забор в 6 670 населенных пунктах.

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До конца мая запланировано открытие еще 10 новых отделений.

Кроме того, группа компаний «Новая Почта» планирует развитие на рынках Восточной Европы, США и Китая. Также планирует возобновить строительство инновационного терминала в Одессе летом 2022 года.

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