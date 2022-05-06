«Новая Почта» открыла шесть новых отделений с начала войны — Finance.ua

«Еще десять отделений в Полтаве, Самборе, Ровно, Черноморске, Новограде-Волынском, Хмельницком, Киеве, Одессе и Червонограде переехали в новые современные помещения, отвечающие последним стандартам качества и клиентского сервиса», — сообщили в компании.
В общей сложности во время войны компания возобновила работу 13 500 точек сервиса.
В настоящее время в Украине работает более 4 800 отделений «Новой Почты», около 8 700 уличных почтоматов, а также курьерская доставка и забор в 6 670 населенных пунктах.