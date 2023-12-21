«Новая почта» обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники — Finance.ua

«Новая почта» обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники Сегодня 07:12 — Личные финансы

«Новая почта» обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники

В рождественско-новогодние праздники, а также 1 января 2024 года в работе отделений «Новой почты» будут определенные особенности.

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

В день празднования Рождества, официально перенесенного на 25 декабря, большинство отделений «Новой почты» будут работать по обычному графику.

В канун празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику — с 9:00 до 17:00.

1 января «Новая почта» сделала для своих работников выходным днем.

В то же время некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл по ссылке

Економічна Правда По материалам:

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