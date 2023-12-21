«Новая почта» обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники — Finance.ua

«Новая почта» обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники
В рождественско-новогодние праздники, а также 1 января 2024 года в работе отделений «Новой почты» будут определенные особенности.
Об этом сообщается на сайте почтового оператора.
В день празднования Рождества, официально перенесенного на 25 декабря, большинство отделений «Новой почты» будут работать по обычному графику.
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В канун празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику — с 9:00 до 17:00.
1 января «Новая почта» сделала для своих работников выходным днем.
В то же время некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл по ссылке.
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