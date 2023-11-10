«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране — Finance.ua

«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране Сегодня 16:44 — Личные финансы

«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране

Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Будапеште. Венгрия стала девятой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В отделении можно получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день. Срок доставки из Украины в Венгрию — от 5 дней.

Стоимость доставки из Украины в Венгрию составляет:

документы — 250 грн;

посылки до 2 кг — 400 грн;

посылки до 10 кг — 600 грн;

посылки до 30 кг — 1200 грн;

грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьерами Nova Post на любой адрес по всей Венгрии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Справка Finance.ua:

«Новая почта» в 2022 году начала работу в странах ЕС, где находится около 6 млн беженцев из Украины. Венгрия стала девятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Латвии и Эстонии;

оператор доставки «Новая почта» установил первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областей.



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