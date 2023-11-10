«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране

Личные финансы
13
«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране
«Новая почта» начала работать еще в одной европейской стране
Украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Будапеште. Венгрия стала девятой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В отделении можно получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день. Срок доставки из Украины в Венгрию — от 5 дней.
Читайте также
Стоимость доставки из Украины в Венгрию составляет:
  • документы — 250 грн;
  • посылки до 2 кг — 400 грн;
  • посылки до 10 кг — 600 грн;
  • посылки до 30 кг — 1200 грн;
  • грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.
Также для клиентов доступна доставка курьерами Nova Post на любой адрес по всей Венгрии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» в 2022 году начала работу в странах ЕС, где находится около 6 млн беженцев из Украины. Венгрия стала девятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Латвии и Эстонии;
  • оператор доставки «Новая почта» установил первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областей.
«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и приведем конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

Программа и регистрация 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.