Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы — Finance.ua
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Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы

Казна и Политика
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Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы
Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы
Еще два представителя бизнеса приобрели статус авторизованного экономического оператора (АЭО), который дает возможность пользоваться преимуществами и упрощениями во время таможенного оформления.
Теперь льготами могут пользоваться компании «Новая Почта Глобал» и «Стальканат», сообщили в Государственной таможенной службе.
На сегодняшний день в Украине уже есть четыре предприятия со статусом АЭО.
Чтобы получить такой статус, нужно подать заявление через государственный информационный портал «Единое окно для международной торговли». Также можно подать в бумажном виде, отправив на адрес Гостаможслужбы.
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По данным агентства «Интерфакс-Украина», ЧАО «Стальканат» является крупнейшим производителем стальных канатов в Украине.
Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 9014−1 об использовании таможенных деклараций и электронной транзитной системы Конвенции о процедуре совместного транзита. Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Предусмотрен приоритетный пропуск товаров, помещенных под процедуру совместного транзита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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