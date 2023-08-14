Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы — Finance.ua

Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы Сегодня 20:25 — Казна и Политика

Новая почта и крупнейший производитель стальных канатов в Украине получили таможенные льготы

Еще два представителя бизнеса приобрели статус авторизованного экономического оператора (АЭО), который дает возможность пользоваться преимуществами и упрощениями во время таможенного оформления.

Теперь льготами могут пользоваться компании «Новая Почта Глобал» и «Стальканат», сообщили в Государственной таможенной службе.

На сегодняшний день в Украине уже есть четыре предприятия со статусом АЭО.

Чтобы получить такой статус, нужно подать заявление через государственный информационный портал «Единое окно для международной торговли». Также можно подать в бумажном виде, отправив на адрес Гостаможслужбы.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», ЧАО «Стальканат» является крупнейшим производителем стальных канатов в Украине.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 9014−1 об использовании таможенных деклараций и электронной транзитной системы Конвенции о процедуре совместного транзита. Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины. Предусмотрен приоритетный пропуск товаров, помещенных под процедуру совместного транзита.

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УБР По материалам:

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