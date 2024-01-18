Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить

Личные финансы
17
Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить
Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить
Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».
Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
  • имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • опекают детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями.
Читайте также
Следует предоставить следующие документы:
  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Налоговый номер (необходим для выплаты помощи).
  3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т. п.).
  4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).
  5. Номер банковской карты для выплаты пособия.
  6. Личный телефонный номер.
Подать заявку на такую ​​помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту». Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом на электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.