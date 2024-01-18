Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить Сегодня 08:35 — Личные финансы

Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить

Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;



опекают детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями.



Следует предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер (необходим для выплаты помощи).

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т. п. ).

Свидетельство о рождении детей (при наличии). Номер банковской карты для выплаты пособия.

Личный телефонный номер.



Подать заявку на такую ​​помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту». Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке

Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом на электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org

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