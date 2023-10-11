Новая денежная помощь украинцам: кто может получить 4415 грн — Finance.ua
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Новая денежная помощь украинцам: кто может получить 4415 грн

Личные финансы
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Украинцы могут получить новую единовременную денежную помощь в размере 4415 гривен от благотворительной организации.
Кто может получить финансовую помощь
Благотворительная организация Дукат / Cash for Refugees выплачивает единовременную денежную помощь украинским семьям. Базовый размер помощи составляет 4415 гривен, но он может быть и больше, если просители предоставят соответствующее документальное обоснование.
Единоразовая денежная выплата предоставляется вдовам/вдовцам из Бучанского района Киевской области, проживающим в объединенных территориальных общинах:
• Ирпень;
• Буча;
• Гостомель;
• Бородянка;
• Немешаево;
• Дмитровка;
• Макаров.
На помощь могут рассчитывать те, кто:
• получил статус вдовы или вдовца после 24 февраля 2022 года;
• содержат детей до 13 лет или пожилых людей старше 65 лет;
• зарегистрирован (прописан) или имеет статус ВПЛ на территории Бучанского района.
Обратите внимание, что проситель должен отвечать всем трем критериям одновременно.
Как подать заявку на получение денежной помощи
Чтобы оформить заявку на помощь от Cash for Refugees, нужно заполнить анкету по этой ссылке.
В заявке нужно предоставить:
• ФИО;
• адрес проживания;
• место регистрации;
• номер телефона для связи;
• дату рождения;
• номер и серию паспорта или ID карты;
• скан или фото начальной страницы паспорта;
• скан или фото документа, удостоверяющего местожительство в Бучанском районе Киевской области;
• скан или фото ИНН;
• скан или фото свидетельства о рождении ребенка;
• скан или фото свидетельства о браке;
• скан или фото свидетельства о смерти мужа.
Также нужно сообщить номер банковской карты ПриватБанка, если она у вас есть. Или IBAN, если вы являетесь клиентом другого банка. Обратите внимание, что CVV-код карты указывать не нужно.
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По материалам:
НВ
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