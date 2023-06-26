Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф — Finance.ua
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Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф

Мир
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Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф
Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф
Норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в россию.
Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
В июле прошлого года Министерство иностранных дел подало доклад к Норвежской полицейской службе безопасности (PST), в котором автодилер подозревался в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в россию.
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«Мы поговорили с компанией о произошедшем. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены», — рассказал юрист PST Пер Никлас Хафсмое.
В полиции подтверждают, что это первый случай, когда норвежскую компанию наказали за нарушение санкций против россии.
Напомним, организации в странах Северной Европы постепенно подключаются к бойкоту известного производителя сладостей, американской группы компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в рф.
По материалам:
Економічна Правда
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