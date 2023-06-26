Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф — Finance.ua

Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф Сегодня 11:12 — Мир

Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение санкций против рф

Норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в россию.

Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

В июле прошлого года Министерство иностранных дел подало доклад к Норвежской полицейской службе безопасности (PST), в котором автодилер подозревался в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в россию.

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«Мы поговорили с компанией о произошедшем. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены», — рассказал юрист PST Пер Никлас Хафсмое.

В полиции подтверждают, что это первый случай, когда норвежскую компанию наказали за нарушение санкций против россии.

Напомним, организации в странах Северной Европы постепенно подключаются к бойкоту известного производителя сладостей, американской группы компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в рф.

Економічна Правда По материалам:

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