Норвегия закрыла порты для российских судов, границы - для грузовиков — Finance.ua

Норвегия закрыла порты для российских судов, границы - для грузовиков

Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

Норвегия закрывает свои границы и порты для российских грузовиков и судов. Страна присоединилась к санкциям, введенным Европейским союзом после вторжения россии в Украину.

В то же время, российские рыболовные суда, которые часто выгружают свой улов в портах на севере Норвегии, получат освобождение от санкций.

Пограничная станция Стурскуг на границе между Норвегией и россией будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в списке санкций ЕС.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что норвежский арктический архипелаг Шпицберген, который действует в соответствии с договором 1920-х годов, разрешающим расширенный доступ, также будет освобожден от санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.