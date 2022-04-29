Норвегия закрыла порты для российских судов, границы - для грузовиков — Finance.ua
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Норвегия закрыла порты для российских судов, границы - для грузовиков

Сегодня 19:34Фондовый рынок
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Норвегия закрывает свои границы и порты для российских грузовиков и судов. Страна присоединилась к санкциям, введенным Европейским союзом после вторжения россии в Украину.
В то же время, российские рыболовные суда, которые часто выгружают свой улов в портах на севере Норвегии, получат освобождение от санкций.
Пограничная станция Стурскуг на границе между Норвегией и россией будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в списке санкций ЕС.
Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что норвежский арктический архипелаг Шпицберген, который действует в соответствии с договором 1920-х годов, разрешающим расширенный доступ, также будет освобожден от санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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