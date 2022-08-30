Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины — Finance.ua

Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины Сегодня 09:35 — Энергетика

Норвегия выделит 200 млн долларов на покупку газа для Украины

Правительство Норвегии предлагает выделить более 200 млн долларов (2 млрд норвежских крон) на обеспечение Украины газом.

Об этом сообщает Finansavisen

«Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе нефтяной ярмарки ONS-22 в Ставангере.

Читайте также Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новых контрактах

Отмечается, что когда Стёре был в Киеве в июле, он объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украины до 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

На ярмарке, в которой президент Украины Владимир Зеленский принимал участие онлайн, Стёре сказал, что два из десяти миллиардов пойдут на покупку газа для Украины в 2022 году.

«Наш вклад в закупку газа, среди прочего, поможет сохранить тепло в больницах и школах Украины этой зимой, а также предоставит больше возможностей для приготовления горячей пищи», — сказал Стёре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.