Норвегия выделила около 100 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины — Finance.ua

Норвегия выделила около 100 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины Сегодня 07:30

Правительство Норвегии и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении около 100 млн долларов на восстановление поврежденной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Денежные средства Норвегии направляются через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF) Всемирного банка. Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции.

«Мне приятно, что мы сегодня подписали соглашение о выделении 1 млрд норвежских крон (около 100 млн долл.), чтобы помочь быстро начать ремонтные работы», — сказала министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт.

Ранее Норвегия предоставила 300 миллионов норвежских крон бюджетной поддержки правительству Украины через Всемирный банк. Эти средства были направлены на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и бюджетникам, а также выплату пенсий и социальных выплат.

В настоящее время правительство Норвегии выделило в общей сложности 14,4 миллиона норвежских крон в поддержку Украины и соседних стран на 2022 и 2023 годы.

Економічна Правда По материалам:

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