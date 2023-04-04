Норвегия ввела новые санкции против россии — Finance.ua
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Норвегия ввела новые санкции против россии

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Норвегия ввела новый пакет санкций против россии и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.
Об этом сообщает правительство Норвегии.
Введенные санкции были приняты ЕС в десятом пакете, объявленном 25 февраля 2023 года.
Так, в санкционный список попали 87 физических и 34 юридических лица. Всего Норвегия уже ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из россии.
Правительство Норвегии продлило обязательства по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка. Также продлевается запрет для граждан россии занимать руководящие должности в органах управления.
Норвегия расширила запрет на экспорт товаров двойного значения, которые могут использоваться военно-промышленным комплексом россии. Речь идет также о некоторых строительных товарах, товарах авиационной промышленности и технологиях.
Введены новые ограничения на импорт из россии битума, асфальта, синтетического каучука и сажи.
Напомним, 25 февраля Европейский союз утвердил десятый пакет санкций против россии за вторжение в Украину.
К десятому пакету санкций ЕС также присоединилась Швейцария, а Польша заявила, что не удовлетворена новыми санкциями и назвала их «слишком мягкими».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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