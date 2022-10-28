Норвегия присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против рф — Finance.ua

Норвегия присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против рф Сегодня 18:39 — Мир

Норвегия присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против рф

Норвегия 28 октября присоединилась к последним санкциям, введенным Евросоюзом против россии за развязывание войны.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

Норвегия ввела персональные санкции против еще 30 человек и семи компаний, в том числе лиц, причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Всего в списке теперь 1260 человек и 115 компаний. Также Норвегия внесла изменения в законодательство, чтобы можно было наказывать лиц, помогающих обходить санкции.

Кроме того, Норвегия расширила действие введенных против рф санкций на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Также вводится запрет для норвежцев занимать должности в руководящих органах определенных российских компаний, находящихся в госсобственности или фактически контролируемых государством. Ужесточаются существующие запреты на предоставление услуг в сфере криптоактивов гражданам и резидентам рф, как и зарегистрированным в рф компаниям.

Вводятся дополнительные экспортные ограничения по углю, компонентам электроники, авиационному оборудованию, химической промышленности, стрелковому оружию; импортные ограничения по стали, продукции машиностроения, пластиков, текстиля, одежды, изделий из кожи, химпрома, ювелирной продукции из золота.

Запрет захода в норвежские порты будет применяться ко всем судам, зарегистрированным в российском морском реестре судоходства. Исключения для рыболовных судов в трех портах — в Тромсе, Киркенесе и Ботсфьорде — сохраняются.

Расширяется список услуг, которые запрещено предоставлять представителям официальных структур рф и юрлицам из россии — туда добавили консультационные услуги в сфере ИТ, правовых вопросов, архитектуры, инженерного дела.

Также была создана юридическая основа для потенциального введения ограничения цены на российские энергоресурсы в будущем.

Напомним, Совет Евросоюза в начале октября утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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