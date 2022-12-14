Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных — Finance.ua
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Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных

Казна и Политика
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Норвегия подарит Украине десять мостов, чтобы помочь восстановить нормальное сообщение в регионах, где мосты разрушены в результате боевых действий.
Как сообщает Norway Postsen, об этом сообщила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт, пишет «Европейская правда».
Общая стоимость мостов — 30 млн норвежских крон (около 3 млн долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД.
«Война россии цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы», — отметила министр.
Глава Министерства транспорта Йон Ивар Нюгард отметил, что предоставление этой помощи не повлияет на готовность самой Норвегии при необходимости восстановить мосты.
Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлера, первый из них уже отправился в путь во вторник.
«Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В ближайшее время правительство объявит наши новые взносы, в дополнение к около 14 млрд крон помощи, которую мы уже предоставили или пообещали», — отметила Анникен Гуйтфельдт.
Напомним, в начале декабря Франция подарила Украине конструкции для трех мостовых переправ, их планировали использовать в Черниговской области вместо мостов, разрушенных во время боевых действий весной.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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