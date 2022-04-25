Норвегия будет в течение года признавать водительские права украинских беженцев — Finance.ua

Норвегия будет в течение года признавать водительские права украинских беженцев

Сегодня 22:16 — Личные финансы

Правительство Норвегии объявило, что признает водительские права украинских беженцев, чтобы они могли управлять автомобилем во время пребывания в Норвегии.

В заявлении, опубликованном 22 апреля, правительство отметило, что обратилось в Управление государственных дорог Норвегии с просьбой изменить правила получения водительских прав, чтобы срок, в течение которого украинские водительские права признаются в Норвегии, был продлен с трех до двенадцати месяцев.

«Из-за войны в Украине Норвегия приняла несколько тысяч украинских беженцев, которые автоматически получают один год временной защиты. Многие из них имеют водительские права, которыми они могут пользоваться в Норвегии, но они потеряют право управлять автомобилем здесь через три месяца, если правила не будут изменены», — говорится в сообщении.

Министр транспорта Йон-Ивар Нигард сообщил, что страна будет внимательно следить за развитием этой ситуации и будет готова принять дополнительные меры, если это необходимо.

Сообщают, что требования к украинским беженцам о признании водительских прав, полученных на родине, не изменятся. Однако власти будут искать другие способы и средства проверки лицензий.

Правительство Норвегии также заявило, что обеспечит защиту всех украинцев, прибывших в Норвегию до начала войны. 22 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар сообщил, что в этом году Норвегия ожидает прибытия около 30 тыс. беженцев из Украины.

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