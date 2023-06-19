Номинальный владелец "Сэнс Банка" пригрозил Украине международным судом — Finance.ua
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Номинальный владелец "Сэнс Банка" пригрозил Украине международным судом

Фондовый рынок
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Номинальный владелец "Сэнс Банка" пригрозил Украине международным судом
Номинальный владелец "Сэнс Банка" пригрозил Украине международным судом
Номинальный владелец акций «Сенс Банка» (до декабря 2022 года — «Альфа-Банк») ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.
Об этом говорится в заявлении компании.
Соответствующая реакция ABHH была вызвана подписанием президентом законопроекта № 9107−1 о порядке вывода с рынка (национализации) банков, принадлежащих подсанкционным лицам.
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«ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО „Сенс Банк“ без компенсации ABHH сверх номинальной суммы», — говорится в заявлении.
В ABHH добавляют, что в случае национализации «Сенс Банка» ущерб несут лица, не находящиеся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH — благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, и крупного европейского банка.
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«ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как национального, так и международного права и имеющихся договоров, чтобы их компенсировать. В частности, ABHH будет искать защиту в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций BLEU (Бельгия-Люксембург) — Украина», — добавляют в компании.

Справка Finance.ua:

  • Владимир Зеленский 16 июня подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения».
  • номинальный владелец акций «Сенс Банка» ABH Holdings SA просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить соглашение, по которому акции банка будут проданы европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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