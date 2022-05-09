Номера для некоторых автомобилей изменятся: на какие символы введут табу — Finance.ua

Номера для некоторых автомобилей изменятся: на какие символы введут табу

российские оккупанты, совершившие полномасштабное вторжение в Украину, сделали буквы Z и V символами фашизма и символами всех своих преступлений против украинцев во время этой войны. Следовательно, депутаты решили убрать их из номерных знаков электромобилей.

Об этом говорится в Facebook депутата от фракции Слуга Народа Игоря Фриса.

В 2020 году в Украине были утверждены символы для электромобилей. Среди них есть и буквы Z и V.

Например, Z означает «Zero emission», то есть «нулевые выбросы в атмосферу». Такие знаки отличают электрокары от других авто и дают им льготы: бесплатные стоянки на местах зарядки электромобилей, въезд в экологически чистые районы и прочее.

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Однако после полномасштабного вторжения россии эти символы приобрели новое негативное значение для украинцев, поэтому появилась инициатива убрать их из номерных знаков.

Игорь Фрис сообщил, что вместе с юристами направил обращение в Министерство внутренних дел с просьбой убрать эти буквы со всех электромобилей. На что в ведомстве ответили одобрительно.

«Министерством приняты управленческие решения направленные на нераспространение символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями неонацистской тоталитарной россии в войне против Украины. Уже с понедельника (9 мая 2022 года) возможно будет зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с суффиксом, который начинает латинскую Y. В кириллице она читается как У — Украина», — говорится в сообщении депутата.

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