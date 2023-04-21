Ночная атака дронами не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ночная атака дронами не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго

Энергетика
8
Ночная атака дронами не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго
Ночная атака дронами не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго
Российская атака беспилотниками в ночь с четверга на пятницу не имела последствий для энергосистемы, ограничений потребления не последовало.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
В пятницу производство электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей в Украине, а также в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.
Работают все виды генерации. Половодье до сих пор продолжается: гидроэлектростанции работают на протяжении всех суток и проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре для минимизации последствий наводнения.
Экспорт электроэнергии продолжается в Польшу и Молдову, а из Словакии продолжается незначительный импорт.
Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. В четверг под обстрел россиян в очередной раз попали распределительные сети в Донецкой области, сообщили в Укрэнерго.
Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.