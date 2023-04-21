Ночная атака дронами не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго
Российская атака беспилотниками в ночь с четверга на пятницу не имела последствий для энергосистемы, ограничений потребления не последовало.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
В пятницу производство электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей в Украине, а также в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.
Работают все виды генерации. Половодье до сих пор продолжается: гидроэлектростанции работают на протяжении всех суток и проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре для минимизации последствий наводнения.
Экспорт электроэнергии продолжается в Польшу и Молдову, а из Словакии продолжается незначительный импорт.
Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. В четверг под обстрел россиян в очередной раз попали распределительные сети в Донецкой области, сообщили в Укрэнерго.
Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания.
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