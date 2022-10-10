Нобелевская премия по экономике — 2022: кому дали и за что Сегодня 18:22

Нобелевская премия по экономике — 2022: кому дали и за что

10 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 2022 года. Ими стали американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг «за исследования банков и финансовых кризисов».

Денежная часть премии 2022 года составляет 10 млн шведских крон (около 900 тыс. долларов). Если лауреатов несколько, то деньги делятся между ними в соотношении, которое укажет академия наук. В этом году премию разделят поровну.

За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2022 году

«В этом году лауреаты значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования состоит в том, почему жизненно важно избегать краха банков», — говорится в официальном сообщении

Современные исследования проясняют, почему у нас есть банки, как сделать их менее уязвимыми во время кризисов, и как крах банков усугубляет финансовые кризисы. Их основы были заложены Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филиппом Дибвигом в начале 1980-х годов.

Чтобы экономика функционировала, сбережения должны быть направлены на инвестиции. Однако здесь возникает конфликт: вкладчики хотят иметь мгновенный доступ к своим деньгам при непредвиденных расходах, тогда как предприятия и домовладельцы должны знать, что их не заставят досрочно погашать кредиты. В своей теории Даймонд и Дибвиг показывают, как банки предлагают оптимальное решение этой проблемы. Выступая в качестве посредников, принимающих депозиты от многих вкладчиков, банки могут позволить вкладчикам получить доступ к своим деньгам, когда они того желают, а также предлагать заемщикам долгосрочные кредиты.

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Однако их анализ также показал, как сочетание этих двух видов деятельности делает банки уязвимыми для слухов об их скором крахе. Если большое количество вкладчиков одновременно побежит в банк, чтобы забрать свои деньги, слух может стать самовыполняющимся пророчеством — происходит массовое изъятие денег, и банк разрушается. Эту опасную динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит кредитором последней инстанции для банков.

Даймонд продемонстрировал, как банки выполняют еще одну социально важную функцию. Будучи посредниками между многими вкладчиками и заемщиками, они лучше всего подходят для оценки кредитоспособности заемщиков и обеспечения того, чтобы кредиты использовались для выгодных инвестиций.

Бернанке проанализировал Великую депрессию 1930-х годов, худший экономический кризис в современной истории. Среди прочего он показал, как набеги на банки стали решающим фактором в том, что кризис стал таким глубоким и затяжным. Когда банки рухнули, ценная информация о заемщиках была утрачена, и ее нельзя было быстро восстановить. Таким образом, способность общества направлять сбережения в производительные инвестиции резко снизилась.

Что такое Нобелевская премия по экономике

Официально эта премия называется Премия Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля. В отличие от «истинно Нобелевских», она не указана в завещании Нобеля, ее основал Банк Швеции в 1968 году. Но обычно ее включают в общий ряд премий.

Денежную часть премии выплачивает банк, она берется из наследия Нобеля.

Премию Банк Швеции учредил по случаю своего 300-летия. Она была впервые присуждена в 1969 году.

Лауреата премии сообщает Шведская королевская академия наук, избрав его из кандидатур, представленных Комитетом присуждения премии по экономике. Награждение лауреатов всех премий проходит в годовщину смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. Каждому лауреату вручается медаль, диплом и денежное вознаграждение.

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