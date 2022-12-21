НКРЭКУ ввела новые требования к оператору газотранспортной системы — Finance.ua

НКРЭКУ ввела новые требования к оператору газотранспортной системы
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 20 декабря приняла постановление, которым были утверждены изменения в лицензионных условиях ведения хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.
Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.
В частности, теперь к оператору газотранспортной системы устанавливаются следующие требования:
- обеспечение комплаенса по осуществлению функций оператора газотранспортной системы;
- наличие у должностных лиц органов управления лицензиата безупречной деловой репутации в значении, приведенном в законе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- публикация на сайте лицензиата всей необходимой дополнительной информации, в частности, план развития газотранспортной системы на следующие 10 лет и результатов аудита; при этом должна быть возможность экспортировать данные в форматах, поддерживающих автоматизированную обработку электронными средствами;
- внедрение и сертификация системы управления качеством, безопасности труда и противодействия коррупции, а также защита информационной безопасности.
В НКРЭКУ отметили, что по этому проекту уже состоялось открытое обсуждение, также документ получил согласование Антимонопольного комитета.
«Утвержденные изменения в лицензионные условия позволят ООО „Оператор газотранспортной системы Украины“ привести свою деятельность к международным стандартам и повысить качество и эффективность администрирования при осуществлении функций оператора газотранспортной системы», — подытожили в комиссии.
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