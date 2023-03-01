НКРЭКУ в марте сосчитает долги в «зеленой» энергетике — Finance.ua

НКРЭКУ в марте сосчитает долги в «зеленой» энергетике Сегодня 08:33 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в марте планирует провести проверку НЭК «Укрэнерго», чтобы выявить размер недоплат предприятиям зеленой энергетики и принять решение для решения этой проблемы.

Об этом сообщает сайт комиссии.

«В марте текущего года НКРЭКУ планирует провести проверку НЭК „Укрэнерго“, которая должна верифицировать финансовые показатели компании, в частности, определить размер актуальной задолженности перед производителями ВИЭ», — сообщают в комиссии.

Также по вопросу об урегулировании ответственности производителей ВИЭ за небалансы 23 февраля была проведена встреча с участием представителей юридических служб НКРЭКУ, НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель» и всех заинтересованных сторон.

«В ходе мероприятия участники обсудили, в частности, предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, обусловленные решением Верховного суда от 08.09.2022 года № 640/4069/21», — уточнили в комиссии.

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По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям «зеленой» энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов в начале 2021 года, которую Верховный суд признал противозаконной в сентябре 2022 года.

Эксперты и инвесторы считают, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в «зеленую» энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

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