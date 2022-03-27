НКРЭКУ существенно упростила порядок подключения к электросетям на период военного положения — Finance.ua

НКРЭКУ существенно упростила порядок подключения к электросетям на период военного положения

Сегодня 12:42 — Энергетика

НКРЭКУ существенно упростила порядок подключения к электросетям на период военного положения, budport.com.ua

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в воскресенье кардинально упростила процедуру подключения к электрическим сетям ряда объектов с учетом их приоритетности и стратегической важности для государства на период военного положения.

Решение регулятора закреплено соответствующим постановлением «Об утверждении Порядка временного присоединения электроустановок к системе распределения на период действия в Украине военного положения».

Как пояснили в НКРЭКУ, порядок предусматривает «осуществление первоочередного, безотлагательного и безвозмездного предоставления услуг по временному присоединению к электрическим сетям объектов указанных заказчиков».

Согласно документу, услуги по подключению должны предоставляться в максимально сжатые сроки и с минимальным пакетом документов. В то же время операторы систем распределения (ОСР, облэнерго. — Ред.) должны использовать в первоочередном порядке имеющиеся резервы мощности системы распределения, в том числе незадействованные мощности потребителей.

Также порядок дает возможность выполнения строительно-монтажных работ самим заказчиком с использованием собственных материалов и/или оборудования.

По информации регулятора, определение стоимости предоставления услуг по подключению будет проводиться исключительно на основании фактических расходов облэнерго без применения ставок на подключение.

Порядок распространяется на подсоединение электроустановок, предназначенных исключительно для потребления электрической энергии.

«НКРЭКУ и далее будет принимать решения, направленные на оперативную корректировку регуляторного поля для обеспечения устойчивого функционирования энергетического сектора и экономики Украины в целом во время действия военного положения», — заявили в комиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.