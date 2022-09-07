НКРЭКУ сообщила о цене газа для бытовых клиентов поставщика «последней надежды» — Finance.ua

НКРЭКУ сообщила о цене газа для бытовых клиентов поставщика «последней надежды»
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрешила ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» как поставщику «последней надежды» (ППН) обеспечивать газом своих бытовых клиентов по цене его базового годового предложения как «обычного» поставщика — 7,96 грн/куб.м.
Соответствующее постановление было принято на заседании регулятора во вторник вечером.
Согласно постановлению такие условия будут действовать с 1 сентября этого года и для бытовых потребителей, уже внесенных в реестр клиентов ППН, и для будущих. Крайний срок действия этих условий — 1 мая года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение в Украине.
«Это прямые нормы закона. Так мы защищаем потребителей. Считаю, что мы не можем не принять это постановление. Чтобы не было никаких волнений», — отметил во время заседания член НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
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По данным комиссии, озвученным на заседании, цена газа от ППН, рассчитываемая по специальной формуле, колеблется от 100 до 200 грн/куб. м.
Инициатором принятия постановления стала сама ГК «Нафтогаз Украины», выполняющая функции ППН.
Цена поставок ППН уже была приравнена приказом Минэнерго к базовому годовому предложению ГК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2022 года, когда он принял 8,8 млн бытовых потребителей, большинство из которых ранее обслуживалось поставщиками, работающими под брендом «Твой Газсбыт» (они не смогли заключить соответствующие договоры с «Нафтогазом»).
Впоследствии потребители ППН были переведены на ГК «Нафтогаз Украины» как «обычного» поставщика.
Срок действия приравненной цены ППН к цене базового годового предложения «Нафтогаза» истек 31 августа.
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