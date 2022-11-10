НКРЭКУ проведет проверки 10 энергокомпаний по обращению Укрэнерго — Finance.ua
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НКРЭКУ проведет проверки 10 энергокомпаний по обращению Укрэнерго

Фондовый рынок
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НКРЭКУ проведет проверки 10 энергокомпаний по обращению Укрэнерго
НКРЭКУ проведет проверки 10 энергокомпаний по обращению Укрэнерго
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые невыездные проверки 10 энергетических компаний из-за невнесения изменений в договоры с НЭК «Укрэнерго» на диспетчерское управление.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 10 ноября.
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В частности, НКРЭКУ проведет проверку компаний «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Павлоградуголь», «Артлекс-Энерджи», «Д.Трейдинг», «Джен-Ай Киев». Проверят также компании «Ле Трейдинг Украина», «Смарт Трейд Энерджи», «УкрГаз Ресурс», «Ю.Комодитис» и «Смарт Грид Украина».
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки «ДТЭК Киевские региональные электросети» и «ДТЭК Одесские электросети» по заявлениям потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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