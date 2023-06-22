НКРЭКУ перенесла норму по счетам эскроу на рынке электроэнергии на 1 января 2024 года — Finance.ua
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НКРЭКУ перенесла норму по счетам эскроу на рынке электроэнергии на 1 января 2024 года

Энергетика
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НКРЭКУ перенесла норму по счетам эскроу на рынке электроэнергии на 1 января 2024 года
НКРЭКУ перенесла норму по счетам эскроу на рынке электроэнергии на 1 января 2024 года
НКРЭКУ по просьбе НЭК «Укрэнерго» внесла изменения в постановление от 17 января 2023 года № 109, отсрочив проведение расчетов на балансирующем рынке электроэнергии с применением счетов условного хранения (эскроу) с 1 июля 2023 года на 1 января 2024 года.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.
Как объясняет «Укрэнерго», отсрочка была обусловлена ​​тем, что Всемирный банк, который финансирует проект изменений программного обеспечения СУР, принял решение о продлении кредитования только в марте 2023 года.
Кроме того, по оценке поставщика услуг сроки полной реализации изменений в СУР для новой модели расчетов составят не менее 9 месяцев со дня подписания соглашения.
Напомним, эскроу — это счет, по которому банк обязуется принимать и зачислять на счет условного хранения, открытый клиенту (собственнику счета), денежные средства, полученные от владельца счета, и перечислять такие средства лицу, указанному владельцем счета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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