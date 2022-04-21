НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения — Finance.ua
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НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения

Сегодня 11:32Энергетика
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НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положенияНКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отнесла информацию о добыче, потреблении и логистике энергоресурсов к информации с ограниченным доступом на время действия военного положения.
Соответствующие изменения в постановление № 349 от 26 марта, в котором определены требования защиты информации в условиях военного положения, регулятор внес во время заседания в среду, 20 апреля.
Согласно решению, к перечню информации с ограниченным доступом были отнесены:
  • объемы добычи, потребления, хранения, отгрузки ресурсов, в том числе углей и углеводородов;
  • данные логистики энергоресурсов с указанием маршрутов, мест временного и постоянного хранения; планов перемещения материально-технических ценностей;
  • персональные данные работников энергетического сектора с указанием места работы и должности;
  • сведения о местах запланированных ремонтных и восстановительных работ и процессе проведения таких работ в реальном времени;
  • сведения о местах разрушения объектов и элементов инфраструктуры в результате боевых действий, местах попадания снарядов;
  • количество и качество поставляемого оборудования и технической способности предприятия;
  • прочую информацию, которая может идентифицировать объекты критической инфраструктуры или создавать представление о потенциале объекта в энергосистеме Украины.
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НКРЭКУ постановила, что указанная информация не может распространяться через СМИ и на сайтах операторов систем распределения.
Как сообщалось, НКРЭКУ аннулировала лицензии пяти энергетическим компаниям, конечными бенефициарами которых являются граждане россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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