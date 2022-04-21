НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения — Finance.ua

НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отнесла информацию о добыче, потреблении и логистике энергоресурсов к информации с ограниченным доступом на время действия военного положения.
Соответствующие изменения в постановление № 349 от 26 марта, в котором определены требования защиты информации в условиях военного положения, регулятор внес во время заседания в среду, 20 апреля.
Согласно решению, к перечню информации с ограниченным доступом были отнесены:
объемы добычи, потребления, хранения, отгрузки ресурсов, в том числе углей и углеводородов;
данные логистики энергоресурсов с указанием маршрутов, мест временного и постоянного хранения; планов перемещения материально-технических ценностей;
персональные данные работников энергетического сектора с указанием места работы и должности;
сведения о местах запланированных ремонтных и восстановительных работ и процессе проведения таких работ в реальном времени;
сведения о местах разрушения объектов и элементов инфраструктуры в результате боевых действий, местах попадания снарядов;
количество и качество поставляемого оборудования и технической способности предприятия;
прочую информацию, которая может идентифицировать объекты критической инфраструктуры или создавать представление о потенциале объекта в энергосистеме Украины.