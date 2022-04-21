НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения — Finance.ua

НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения

Сегодня 11:32 — Энергетика

НКРЭКУ ограничила доступ к информации об энергоресурсах на период военного положения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отнесла информацию о добыче, потреблении и логистике энергоресурсов к информации с ограниченным доступом на время действия военного положения.

Соответствующие изменения в постановление № 349 от 26 марта, в котором определены требования защиты информации в условиях военного положения, регулятор внес во время заседания в среду, 20 апреля.

Согласно решению, к перечню информации с ограниченным доступом были отнесены:

объемы добычи, потребления, хранения, отгрузки ресурсов, в том числе углей и углеводородов;

данные логистики энергоресурсов с указанием маршрутов, мест временного и постоянного хранения; планов перемещения материально-технических ценностей;

персональные данные работников энергетического сектора с указанием места работы и должности;

сведения о местах запланированных ремонтных и восстановительных работ и процессе проведения таких работ в реальном времени;

сведения о местах разрушения объектов и элементов инфраструктуры в результате боевых действий, местах попадания снарядов;

количество и качество поставляемого оборудования и технической способности предприятия;

прочую информацию, которая может идентифицировать объекты критической инфраструктуры или создавать представление о потенциале объекта в энергосистеме Украины.

НКРЭКУ постановила, что указанная информация не может распространяться через СМИ и на сайтах операторов систем распределения.

Как сообщалось, НКРЭКУ аннулировала лицензии пяти энергетическим компаниям, конечными бенефициарами которых являются граждане россии.

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