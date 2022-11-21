НКРЭКУ одобрила увеличение на 2023 год тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 1,5 раза, на диспетчеризацию в 4,5 раза — Finance.ua

НКРЭКУ одобрила увеличение на 2023 год тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 1,5 раза, на диспетчеризацию в 4,5 раза Сегодня 07:12 — Энергетика

НКРЭКУ одобрила увеличение на 2023 год тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 1,5 раза, на диспетчеризацию в 4,5 раза

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты постановлений об утверждении тарифов НЭК «Укрэнерго» на передачу и диспетчеризацию на 2023 год.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора. Оно будет обнародовано на сайте регулятора для замечаний и предложений, после анализа которых будет приниматься окончательное решение.

Таким образом, тариф на передачу одобрен в размере 522,46 грн/МВт-час по тарифу на 2022 год в 345,64 грн/МВт-час (здесь и далее без НДС), тариф на диспетчеризацию — 283,18 грн/МВт- ч (сейчас 62,13 грн/МВт-час). Кроме того, тариф на передачу для предприятий зеленой электрометаллургии на 2023 год был одобрен на уровне 286,29 грн/МВт-час (тариф на 2022 год не устанавливался).

Комиссия в обоснованиях проектов постановлений отметила, что в основу расчетов положена некоторая корректировка предложения «Укрэнерго», предусматривающего, в частности, инфляционную составляющую, рост цены е/е на технологические затраты компании, необходимость урегулирования вопроса расчетов с ВИЭ-генерацией, а также тариф на диспетчеризацию, увеличение объема средств на закупку дополнительной услуги по резерву возмещения, что предусматривает работу в ОЗУ тепловой генерации газа и оплачивается по спецтарифу.

Председатель комиссии Константин Ущаповский подчеркнул, что ее задачей является принять сбалансированное решение, но исходя из критической ситуации в энергосистеме в результате обстрелов российских агрессоров, энергетики нуждаются в поддержке как никогда.

Против повышения тарифов выступили представители металлургической и химической отраслей, поскольку это дополнительная нагрузка на предприятия, что может привести к их полной остановке. В частности, представитель Запорожского завода ферросплавов Олег Скачко отметил, что в случае повышения тарифа на передачу в таком размере, предприятию, которое также испытывает трудности из-за войны, придется искать дополнительно 300 млн грн для его оплаты.

Со своей стороны руководители профильных ВИЭ-ассоциаций во время обсуждения отметили, что на этот раз проект тарифа на передачу, с которого компенсируются зеленые тарифы, сбалансирован более прежнего, однако не учитывает все необходимые расходы на финансирование возобновляемой энергетики, в частности из-за погашения накопленных долгов.

«Мы поддерживаем решение НКРЭКУ касательно тарифа. Вы делаете все верно, но в любом случае нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Нам постоянно нужно урегулировать ситуацию, закрывать долги перед ВИЭ и не накапливать новые», — отметил председатель правления. Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.