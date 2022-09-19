НКЦБФР увеличила перечень сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР увеличила перечень сомнительных инвестпроектов Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

НКЦБФР увеличила перечень сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

«Рекомендуем инвесторам учитывать все риски, связанные с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране никоим образом не регулируется и не контролируется. Комиссия призывает граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать средства», — сказано в сообщении.

В список сомнительных инвестиционных проектов добавили:

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов»

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым изначально или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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