НКЦБФР увеличила перечень сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР увеличила перечень сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
«Рекомендуем инвесторам учитывать все риски, связанные с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране никоим образом не регулируется и не контролируется. Комиссия призывает граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать средства», — сказано в сообщении.
В список сомнительных инвестиционных проектов добавили:
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым изначально или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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