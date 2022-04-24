НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны — Finance.ua
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НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны

Сегодня 17:28Фондовый рынок
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НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войныНКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об особенностях приема документов на период действия военного положения.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Временно, Комиссия определила следующий порядок действий:
  • подача документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами НКЦБФР, может происходить в электронной форме (вместо бумажной) на почтовый ящик admittance@nssmc.gov.ua;
  • перечень документов, которые следует подать, определяется нормативно-правовыми актами НКЦБФР. Каждый документ должен быть оформлен отдельным файлом в формате PDF/A с использованием электронной подписи уполномоченного лица заявителя;
  • результаты рассмотрения предоставленного пакета документов НКЦБФР пришлет в электронной форме с применением КЭП уполномоченного лица Комиссии на почтовый ящик, с которого поступило письмо;
  • прием документов вышеуказанным путем прекращается на следующий день после отмены военного положения в Украине.
Решение об особенностях приема НКЦБФР документов вступает в силу с даты его обнародования на официальном сайте НКЦБФР.
Более подробно ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.
По материалам: Finance.ua
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