НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны — Finance.ua

НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны

Сегодня 17:28 — Фондовый рынок

НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об особенностях приема документов на период действия военного положения.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Временно, Комиссия определила следующий порядок действий:

подача документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами НКЦБФР, может происходить в электронной форме (вместо бумажной) на почтовый ящик admittance@nssmc.gov.ua;

перечень документов, которые следует подать, определяется нормативно-правовыми актами НКЦБФР. Каждый документ должен быть оформлен отдельным файлом в формате PDF/A с использованием электронной подписи уполномоченного лица заявителя;

результаты рассмотрения предоставленного пакета документов НКЦБФР пришлет в электронной форме с применением КЭП уполномоченного лица Комиссии на почтовый ящик, с которого поступило письмо;

прием документов вышеуказанным путем прекращается на следующий день после отмены военного положения в Украине.

Решение об особенностях приема НКЦБФР документов вступает в силу с даты его обнародования на официальном сайте НКЦБФР.

Более подробно ознакомиться с текстом документа можно по ссылке

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