НКЦБФР утвердила новый порядок приема документов во время войны — Finance.ua

Временно, Комиссия определила следующий порядок действий:
подача документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами НКЦБФР, может происходить в электронной форме (вместо бумажной) на почтовый ящик admittance@nssmc.gov.ua;
перечень документов, которые следует подать, определяется нормативно-правовыми актами НКЦБФР. Каждый документ должен быть оформлен отдельным файлом в формате PDF/A с использованием электронной подписи уполномоченного лица заявителя;
результаты рассмотрения предоставленного пакета документов НКЦБФР пришлет в электронной форме с применением КЭП уполномоченного лица Комиссии на почтовый ящик, с которого поступило письмо;
прием документов вышеуказанным путем прекращается на следующий день после отмены военного положения в Украине.
Решение об особенностях приема НКЦБФР документов вступает в силу с даты его обнародования на официальном сайте НКЦБФР.
Более подробно ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.