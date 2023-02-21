НКЦБФР утвердила концепцию облигаций с покрытием и секьюритизации в Украине — Finance.ua

НКЦБФР утвердила концепцию облигаций с покрытием и секьюритизации в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Концепцию внедрения законодательной базы по облигациям с покрытием и секьюритизации в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Целью документа является определение концептуальных вопросов дальнейшей разработки законодательного регулирования облигаций с покрытием и секьюритизации в Украине.
Среди прочего в Концепции представлены:
- описание механизмов эмиссии облигаций с покрытием и осуществление секьюритизации; основные структурные элементы, необходимые для эмиссии облигаций с покрытием и осуществление секьюритизации;
- преимущества использования облигаций с покрытием и секьюритизации для украинской экономики на основе опыта других стран, уже внедривших эти механизмы;
- концептуальное описание изменений, которые необходимо внести в законодательство для внедрения основных элементов секьюритизации.
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