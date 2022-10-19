НКЦБФР установила новое основание для остановки лицензий — Finance.ua

НКЦБФР установила новое основание для остановки лицензий
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обращает внимание участников рынков капитала и организованных товарных рынков на дополненный перечень случаев остановки действия лицензии на проведение профессиональной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Установлено, что регулятор может останавливать действие лицензии на основании письма лицензиата с уведомлением о влиянии на его деятельность чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, обусловливающих невозможность выполнения им требований к профессиональной деятельности, установленных НКЦБФР.
Напомним, НКЦБФР временно приостановила действие лицензий компаниям, которые находятся на территории в районе проведения военных действий и которые сообщили о невозможности осуществлять профессиональную деятельность на рынках капитала.
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