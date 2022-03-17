НКЦБФР упростила процедуру покупки украинских военных облигаций для нерезидентов — Finance.ua

НКЦБФР упростила процедуру покупки украинских военных облигаций для нерезидентов

Сегодня 13:03 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об упрощении операций, которые могут проводиться на рынках капитала в период действия военного положения.

Об этом идет речь в сообщении комиссии.

Что изменилось? Комиссия разрешила юридическим лицам и физическим лицам — нерезидентам открывать счета и заключать договоры по военным облигациям по упрощенной процедуре.

Также Комиссия своим решением предоставила возможность проводить операции, связанные с залогом в банках по всем ОВГЗ.

Среди прочего регулятор разрешил путем активов ИСИ осуществление расходов, связанных с обслуживанием активов, входящих в состав активов такого ИСИ, и проведение операций с ними.

Военные ОВГЗ в долларах. С 15 марта НКЦБФР расширила список ценных бумаг, операции с которыми разрешены на вторичном рынке на период действия военного времени. Регулятор допустил на рынки капитала новейшие военные облигации, номинированные в долларах.

Срок обращения облигаций будет составлять 407 дней, дата погашения — 27 апреля 2023 года.

В отличие от военных облигаций, номинированных в гривне, этот выпуск будет включать промежуточные выплаты процентов 28 апреля и 27 октября 2022 года.

Справка Finance.ua:

1 марта 2022 года Министерство финансов Украины объявило о старте аукциона, позволяющего продавать военные облигации. Это необходимо, чтобы поддержать бюджет государства во время войны;

номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен. Сделать это можно в Ощадбанке и ПриватБанке. Купить облигацию можно за 985 гривен, а государство вернет вам 1000 гривен.



инструкцию о том, как приобрести военные ОВГЗ, ищите по ссылке.

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