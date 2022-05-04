НКЦБФР разрешила операции с новыми облигациями — Finance.ua

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НКЦБФР разрешила операции с новыми облигациями

Сегодня 17:39Фондовый рынок
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НКЦБФР разрешила операции с новыми облигациямиНКЦБФР разрешила операции с новыми облигациями
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила сделки с новыми государственными ценными бумагами по международному идентификационному коду «UA4000225874».
Об этом идет речь на сайте регулятора.
НКЦБФР также расширила список лиц, в отношении которых инвестиционные фирмы должны принять ограничения на основе проверки. Проверку должны провести в течение 30 дней после окончания военного положения.
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Это, в частности, лица, включенные в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых введены международные санкции, а также лица, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с украинским законодательством.
Регулятор также уточнил возможность Центрального депозитария совершать отдельные административные операции. Комиссия разрешила депозитарным учреждениям быть депонентами другого депозитарного учреждения, которым счет в ценных бумагах в таком депозитарном учреждении открывается как юридическому лицу-резиденту для учета государственных ценных бумаг.
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Напомним, НКЦБФР на период действия военного положения остановила сроки подачи и размещения сообщений, информации и совершения действий уполномоченным органом эмитента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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