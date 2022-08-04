НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua
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НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов

Фондовый рынок
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НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов
НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов
НКЦБФР добавила в список сомнительных еще 4 инвестиционных проекта.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
«Они могут быть связаны с проектом, который был внесен в список ранее. Вероятно, целью является выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов», — говорят в НКЦБФР.
В список неблагонадежных включены следующие финансовые проекты:
Общее количество сомнительных проектов на сайте Комиссии составляет 134 проекта.
«Призываем граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать средства. Для защиты своих инвестиций вы всегда можете отправить запрос в Комиссию по наличию лицензий и других разрешительных документов у заинтересовавшего вас определенного проекта. Кроме того, если в ходе анализа предоставленного вами проекта будут установлены признаки его сомнительности, это может уберечь не только ваши средства, но и средства многих других граждан», — сообщили в Комиссии.
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Справка Finance.ua:

  • скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
  • проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
  • вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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