НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

НКЦБФР расширила перечень сомнительных инвестиционных проектов

НКЦБФР добавила в список сомнительных еще 4 инвестиционных проекта.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«Они могут быть связаны с проектом, который был внесен в список ранее. Вероятно, целью является выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов», — говорят в НКЦБФР.

В список неблагонадежных включены следующие финансовые проекты:

Общее количество сомнительных проектов на сайте Комиссии составляет 134 проекта.

«Призываем граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать средства. Для защиты своих инвестиций вы всегда можете отправить запрос в Комиссию по наличию лицензий и других разрешительных документов у заинтересовавшего вас определенного проекта. Кроме того, если в ходе анализа предоставленного вами проекта будут установлены признаки его сомнительности, это может уберечь не только ваши средства, но и средства многих других граждан», — сообщили в Комиссии.

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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