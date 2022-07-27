НКЦБФР расширила перечень облигаций, доступных для инвестиций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР расширила перечень облигаций, доступных для инвестиций

Фондовый рынок
30
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению 2 новых выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Ценные бумаги доступны на вторичном рынке и имеют международный идентификационный код: UA4000226260 (номинированные в гривне, дата погашения — 27.09.2023) и UA4000226286 (номинированные в гривне, дата погашения — 26.06).
Читайте также
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила ряд решений, лишающих Ассоциацию «Украинские фондовые торговцы» статуса саморегулирующейся организации из-за несоблюдения требований по ведению деятельности на рынках капитала.

Справка Finance.ua:

  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширяет количество сделок на рынках капитала;
  • в частности, комиссия разрешила размещение ценных бумаг без осуществления публичного предложения, проведения операций в системе депозитарного учета по определенным выпускам ценных бумаг, и осуществление Центральным депозитарием, депозитарными учреждениями операций по определенным выпускам ценных бумаг.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.