НКЦБФР расширила перечень облигаций, доступных для инвестиций — Finance.ua

НКЦБФР расширила перечень облигаций, доступных для инвестиций Сегодня 18:32 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению 2 новых выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Ценные бумаги доступны на вторичном рынке и имеют международный идентификационный код: UA4000226260 (номинированные в гривне, дата погашения — 27.09.2023) и UA4000226286 (номинированные в гривне, дата погашения — 26.06).

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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила ряд решений, лишающих Ассоциацию «Украинские фондовые торговцы» статуса саморегулирующейся организации из-за несоблюдения требований по ведению деятельности на рынках капитала.

Справка Finance.ua:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширяет количество сделок на рынках капитала;

в частности, комиссия разрешила размещение ценных бумаг без осуществления публичного предложения, проведения операций в системе депозитарного учета по определенным выпускам ценных бумаг, и осуществление Центральным депозитарием, депозитарными учреждениями операций по определенным выпускам ценных бумаг.



Фінансовий клуб По материалам:

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