НКЦБФР обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг ввести санкции против России — Finance.ua
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НКЦБФР обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг ввести санкции против России

Сегодня 19:48Казна и Политика
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НКЦБФР обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг, рынкам капитала, всем фондовым, товарным и энергетическим биржам, клиринговым домам и трейдинговым платформам с призывом ввести санкции против России из-за ее агрессии в нашем государстве.
Об этом говорится в сообщении со ссылкой на главу регулятора Руслана Магомедова.
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«Мы просим исключить возможность осуществлять биржевую торговлю и клиринговое обслуживание компаниям из России или аффилированных с Россией. Осуществляя свою деятельность на внешних биржевых рынках, агрессор получает мощный финансовый запас, чтобы продолжать войну в Украине», — написал в письме Руслан Магомедов, глава регулятора.
Комиссия призывает спасти Украину, Европу и мир от российских оккупантов и сохранить жизнь людей.
По материалам: Українські Новини
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