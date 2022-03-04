НКЦБФР обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг ввести санкции против России — Finance.ua

НКЦБФР обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг ввести санкции против России

Сегодня 19:48 — Казна и Политика

НКЦБФР обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг, рынкам капитала, всем фондовым, товарным и энергетическим биржам, клиринговым домам и трейдинговым платформам с призывом ввести санкции против России из-за ее агрессии в нашем государстве.

Об этом говорится в сообщении со ссылкой на главу регулятора Руслана Магомедова.

«Мы просим исключить возможность осуществлять биржевую торговлю и клиринговое обслуживание компаниям из России или аффилированных с Россией. Осуществляя свою деятельность на внешних биржевых рынках, агрессор получает мощный финансовый запас, чтобы продолжать войну в Украине», — написал в письме Руслан Магомедов, глава регулятора.

Комиссия призывает спасти Украину, Европу и мир от российских оккупантов и сохранить жизнь людей.

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