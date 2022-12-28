НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще восемь кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране находится вне зоны регулирования и надзора», — сказано в сообщении.

Список был дополнен следующими сомнительными проектами:

Учебно-консультационный центр WestFitGroup;

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь « 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта », могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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