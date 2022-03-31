НКЦБФР на время военного положения ограничила обнародование публичной информации — Finance.ua

НКЦБФР на время военного положения ограничила обнародование публичной информации

Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

НКЦБФР на время военного положения ограничила обнародование публичной информации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила временно на время действия военного положения ограничить обнародование и предоставление публичной информации.

Об этом говорится в сообщении комиссии.

Комиссия пока не будет информировать о состоянии выполнения актов и поручений Президента Украины, Кабинета Министров Украины, актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Комиссия временно не будет обрабатывать запросы на получение публичной информации, если они не касаются военного положения, эвакуации, медицинской помощи и т.д.

Напомним, ранее НКЦБФР отсрочила действие новых пруденциальных нормативов для профессиональных участников на время военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.