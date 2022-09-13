НКЦБФР изменила требования к раскрытию информации во время войны — Finance.ua
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НКЦБФР изменила требования к раскрытию информации во время войны

Фондовый рынок
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НКЦБФР изменила требования к раскрытию информации во время войны
НКЦБФР изменила требования к раскрытию информации во время войны
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила очередное решение по раскрытию регулируемой и особой информации эмитентами ценных бумаг во время действия военного положения. Документ принят в связи со вступлением в силу нового законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Регулятор освободил эмитентов от обязанности раскрывать регулируемую информацию во время военного положения и разрешил сделать это в установленные сроки после его завершения.
Вместе с тем НКЦБФР уточнила сроки раскрытия особой информации из-за вступления в силу Закона, определяющего условия деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине.
Напомним, НКЦБФР одобрила решение о новом пруденциальном нормативе профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках. Комиссия ввела дополнительный показатель для работы профессиональных участников на рынке — норматив ликвидности активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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