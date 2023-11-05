Низкий расход топлива, но множество нюансов: самые распространенные проблемы гибридных авто — Finance.ua

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Низкий расход топлива, но множество нюансов: самые распространенные проблемы гибридных авто

Технологии&Авто
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Низкий расход топлива, но множество нюансов: самые распространенные проблемы гибридных авто
Низкий расход топлива, но множество нюансов: самые распространенные проблемы гибридных авто
Самыми распространенными видами топлива в двигателях современных автомобилей являются бензин, дизель и электричество. Сейчас также часто покупают гибридные машины, помогающие сэкономить на заправке.
Казалось бы, результат должен быть отличным — увеличенный запас хода за меньшие деньги. Однако это только в теории. На самом деле автоэксперты называют такие автомобили проблемными и даже часто не хотят браться за их ремонт, пишет Hotcars.

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Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание тем, кто рассматривает гибридные авто для покупки. В частности, это:
  • более высокая цена, чем у обычных авто с ДВС. Разница в стоимости на ту же модель-гибрид и обычную может достигать 10 тысяч долларов. Все из-за дорогих технологий и батареи;
  • более низкая мощность. Из-за дополнительных элементов силовой установки и батареи мощность таких авто искусственно урезается. Динамика здесь тоже не самая лучшая;
  • некачественные батареи. По сравнению с электрокарами, гибридные автомобили не имеют вечных батарей. А ремонт или замена таких аккумуляторов — очень дорогое удовольствие;
  • двигаясь по трассе, вы не сэкономите, ведь мощности батарей не хватает на больших скоростях, поэтому авто полностью переходит на ДВС;
  • дорогостоящий ремонт. Эксплуатация и ремонт таких автомобилей обычно на 15−20% дороже, чем автомобилей с обычными бензиновыми или дизельными двигателями.
Кстати, польза окружающей среде от гибридов очень даже сомнительна, ведь производство, а затем утилизация аккумуляторов вредны. Это нивелирует экономию ископаемых видов топлива.

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По материалам:
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