Низкий экспорт бьет по ценам на пшеницу — Finance.ua
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Низкий экспорт бьет по ценам на пшеницу

Сегодня 07:27Аграрный рынок
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В большинстве регионов Украины идет снижение цен на продовольственную пшеницу.
Почему? Эта ситуация объясняется достаточным количеством предложений зерновой пшеницы из-за отсутствия конкуренции со стороны трейдеров в результате остановки экспорта на фоне блокады морских портов и введения гослицензирования на экспорт пшеницы и меслина, сообщает ИА «АПК-Информ».
Аналитики компании отмечают, что также давление оказывали информация о хорошем состоянии озимых и активном продвижении ярового сева в Украине, увеличении переходных остатков пшеницы из-за уменьшения ее экспортного потенциала в 2021/22 МГ.
«Кроме того, несмотря на увеличение внутреннего спроса на пшеницу в результате формирования госзапасов для обеспечения продовольственной безопасности и увеличения производства и сбыта муки, большинство мукомолов продолжали работать на ранее сложившейся сырьевой базе и не форсировали закупки, что также оказывало определенное давление на цены», — говорится в уведомлении.
Цены. По состоянию на 8 апреля переработчики озвучивают цены спроса на пшеницу 2 и 3 класса чаще всего в диапазонах 7600-8900 и 7550-8850 грн/т СРТ соответственно, что ниже показателей конца прошлой недели в среднем на 150-300 грн/т, а в некоторых случаях и на 400 грн/т.
Следует отметить, что более существенное снижение цен сдерживают такие факторы как сохранение сложностей с логистикой, недосев яровой пшеницы и сокращение посевных площадей под ней, а также опасения относительно возможности полноценной уборки урожая 2022 г.
По материалам: AgroPortal.ua
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