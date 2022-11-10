Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за выхода с российского рынка — Finance.ua
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Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за выхода с российского рынка

Фондовый рынок
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Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за выхода с российского рынка
Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за выхода с российского рынка
Японский автоконцерн Nissan Motor был вынужден списать 24,1 млрд иен (164,5 млн долларов) во втором квартале своего 2022 финансового года из-за выхода с российского рынка.
Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
"Консолидированная чистая выручка составила 2,52 триллиона иен за трехмесячный период до 30 сентября 2022 года, при этом консолидированная операционная прибыль выросла на 44,5% до 91,7 миллиарда иен, что составляет маржу операционной прибыли на уровне 3,6%.
Nissan добился сильных результатов во втором квартале, несмотря на сложные условия ведения бизнеса. Кроме того, чистая прибыль составила 17,4 млрд иен, что ниже, чем в предыдущем году из-за одноразового убытка в размере 24,1 млрд иен, зафиксированного во втором квартале, связанного с выходом компании с российского рынка, а также снижением доли в доходах аффилированных компаний", — объяснили в Nissan.
Таким образом, сумма чистой прибыли в 17,4 млрд иен (118,5 млн долл.) на 68% хуже прошлогоднего показателя.
Напомним, японский автоконцерн Nissan заявил, передаст все активы в россии, включая завод в санкт-петербурге, государству.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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