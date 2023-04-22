Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото) — Finance.ua
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Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото)

Технологии&Авто
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Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото)
Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото), Фото: Nissan
На автосалоне в Шанхае представили уникальный концепт электрического внедорожника Nissan Arizon.
Об этом рассказали на сайте Motor1.
Nissan Arizon создан китайским подразделением бренда с использованием глобального опыта в области электромобилей. В компании назвали концепт «многофункциональным партнером для китайских водителей».
Внедорожник построен на платформе CMF-EV, также используемой в Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Однако никаких технических характеристик силовой установки нет.
Nissan Arizon отличается агрессивным дизайном с необычной передней и задней оптикой. Радиаторной решетки нет.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
В Nissan заявили, что концептуальный внедорожник имеет низкий центр тяжести. Благодаря этому электрокар хорошо управляется.
Еще одно отличие Nissan Arizon — необычные задние двери, которые открывается против движения. Они открывают доступ к минималистичному интерьеру.
По словам Nissan, салон внедорожника нацелен не только на водителя, но и на его пассажиров. Внутри установлен большой экран, а все кнопки — сенсорные.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
В концепте есть новый личный виртуальный помощник по имени Eporo. Он может взаимодействовать с пассажирами и давать точные ответы на команды.
Nissan Arizon также оснащен интерактивной системой освещения, которая распознает людей и автоматически адаптирует освещение в соответствии с их предпочтениями. Систему окружающего освещения можно настроить с помощью различных режимов.
По материалам:
Фокус
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