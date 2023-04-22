Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото) — Finance.ua

Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото) 22.04.2023, 01:43 — Технологии&Авто

Nissan представил футуристичный внедорожник с передовыми технологиями (фото), Фото: Nissan

На автосалоне в Шанхае представили уникальный концепт электрического внедорожника Nissan Arizon.

Об этом рассказали на сайте Motor1.

Nissan Arizon создан китайским подразделением бренда с использованием глобального опыта в области электромобилей. В компании назвали концепт «многофункциональным партнером для китайских водителей».

Внедорожник построен на платформе CMF-EV, также используемой в Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Однако никаких технических характеристик силовой установки нет.

Nissan Arizon отличается агрессивным дизайном с необычной передней и задней оптикой. Радиаторной решетки нет.

Фото: Nissan

В Nissan заявили, что концептуальный внедорожник имеет низкий центр тяжести. Благодаря этому электрокар хорошо управляется.

Еще одно отличие Nissan Arizon — необычные задние двери, которые открывается против движения. Они открывают доступ к минималистичному интерьеру.

По словам Nissan, салон внедорожника нацелен не только на водителя, но и на его пассажиров. Внутри установлен большой экран, а все кнопки — сенсорные.

Фото: Nissan

В концепте есть новый личный виртуальный помощник по имени Eporo. Он может взаимодействовать с пассажирами и давать точные ответы на команды.

Nissan Arizon также оснащен интерактивной системой освещения, которая распознает людей и автоматически адаптирует освещение в соответствии с их предпочтениями. Систему окружающего освещения можно настроить с помощью различных режимов.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.