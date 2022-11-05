Nissan остановил прием заказов на две модели из-за нехватки деталей — Finance.ua
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Nissan остановил прием заказов на две модели из-за нехватки деталей

Технологии&Авто
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Nissan остановил прием заказов на две модели из-за нехватки деталей
Компания Nissan объявила о приостановке приема заказов в Японии на кроссоверы X-Trail нового поколения, а также электромобили Sakura.
Об этом сообщает газета Yomiuri.
Отмечается, что производитель столкнулся с нехваткой полупроводников для производства автомобилей. О том, когда прием заявок возобновится в компании, не уточнили. Также дефицит комплектующих повлек за собой увеличение сроков производства автомобилей.
Гибрид X-Trail до начала проблем с поставками микроэлектроники был доступен на японском рынке чуть больше трех месяцев. Новая версия кроссовера работает на гибридной силовой установке с турбомотором, выступающим в роли генератора энергии для батареи. Версия была доступна с передним или полным приводом.
Бюджетный электрокар Sakura был представлен в мае. Разработанный вместе с Mitsubishi электромобиль получил 64-сильный электромотор и аккумулятор емкостью 20 кВтч с функцией быстрой зарядки. Полного заряда батареи хватит на 180 км.
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По материалам:
mmr.ua
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