Nissan остановил прием заказов на две модели из-за нехватки деталей — Finance.ua

Nissan остановил прием заказов на две модели из-за нехватки деталей 05.11.2022, 01:13 — Технологии&Авто

Компания Nissan объявила о приостановке приема заказов в Японии на кроссоверы X-Trail нового поколения, а также электромобили Sakura.

Об этом сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что производитель столкнулся с нехваткой полупроводников для производства автомобилей. О том, когда прием заявок возобновится в компании, не уточнили. Также дефицит комплектующих повлек за собой увеличение сроков производства автомобилей.

Гибрид X-Trail до начала проблем с поставками микроэлектроники был доступен на японском рынке чуть больше трех месяцев. Новая версия кроссовера работает на гибридной силовой установке с турбомотором, выступающим в роли генератора энергии для батареи. Версия была доступна с передним или полным приводом.

Бюджетный электрокар Sakura был представлен в мае. Разработанный вместе с Mitsubishi электромобиль получил 64-сильный электромотор и аккумулятор емкостью 20 кВтч с функцией быстрой зарядки. Полного заряда батареи хватит на 180 км.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.