Nissan намерен полностью отказаться от выпуска электромобилей под брендом Leaf – СМИ — Finance.ua

Nissan намерен полностью отказаться от выпуска электромобилей под брендом Leaf – СМИ Сегодня 06:38 — Фондовый рынок

Похоже, что жизненный цикл Nissan Leaf — одного из первых массовых и доступных электромобилей на рынке — подходит к концу. По данным Automotive News, Nissan не планирует выпускать версию Leaf следующего поколения и может даже полностью отказаться от этой модели.

Производство текущей версии Leaf должно быть прекращено к середине десятилетия. Об этом изданию заявили три анонимных источника. Представитель Nissan отказался строить предположения о будущем Leaf, но сказал, что компания отмечает «возобновление» интереса к Leaf на фоне высокого спроса на электромобили.

Если Nissan действительно откажется от выпуска Leaf, это будет последний компактный электромобиль, который станет жертвой аппетита американских покупателей, стремящихся к покупке больших внедорожников. В настоящее время Leaf является единственным электромобилем, который Nissan продает в США. Позже в этом году компания выпустит Ariya — новый электрический кроссовер с запасом хода до 300 миль (около 483 км).

Основываясь на некоторых концептах Nissan, Leaf может быть заменён компактным внедорожником, который компания называет Chill-Out. Nissan не опубликовал никаких спецификаций или подробностей о нем, но Chill-Out, похоже, ближе всего к производству из всех концептов компании. Он похож на Ariya, но использует меньшую платформу CMF-EV. Это означает, что он, вероятно, будет немного дешевле, чем Ariya за $47 тыс.

Каким бы ни было его будущее, Leaf обязательно войдет в историю как первый успешный массовый электромобиль в США.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.