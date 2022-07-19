Nissan намерен полностью отказаться от выпуска электромобилей под брендом Leaf – СМИ — Finance.ua
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Nissan намерен полностью отказаться от выпуска электромобилей под брендом Leaf – СМИ

Фондовый рынок
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Похоже, что жизненный цикл Nissan Leaf — одного из первых массовых и доступных электромобилей на рынке — подходит к концу. По данным Automotive News, Nissan не планирует выпускать версию Leaf следующего поколения и может даже полностью отказаться от этой модели.
Производство текущей версии Leaf должно быть прекращено к середине десятилетия. Об этом изданию заявили три анонимных источника. Представитель Nissan отказался строить предположения о будущем Leaf, но сказал, что компания отмечает «возобновление» интереса к Leaf на фоне высокого спроса на электромобили.
Если Nissan действительно откажется от выпуска Leaf, это будет последний компактный электромобиль, который станет жертвой аппетита американских покупателей, стремящихся к покупке больших внедорожников. В настоящее время Leaf является единственным электромобилем, который Nissan продает в США. Позже в этом году компания выпустит Ariya — новый электрический кроссовер с запасом хода до 300 миль (около 483 км).
Основываясь на некоторых концептах Nissan, Leaf может быть заменён компактным внедорожником, который компания называет Chill-Out. Nissan не опубликовал никаких спецификаций или подробностей о нем, но Chill-Out, похоже, ближе всего к производству из всех концептов компании. Он похож на Ariya, но использует меньшую платформу CMF-EV. Это означает, что он, вероятно, будет немного дешевле, чем Ariya за $47 тыс.
Каким бы ни было его будущее, Leaf обязательно войдет в историю как первый успешный массовый электромобиль в США.
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По материалам:
ITC.ua
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