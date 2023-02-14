Nissan и Renault инвестируют $600 миллионов в производство шести новых моделей в Индии — Finance.ua

Nissan и Renault инвестируют $600 миллионов в производство шести новых моделей в Индии
Компании Nissan и Renault расширят деятельность в Индии — инвестируют 600 миллионов долларов США для разработки шести новых моделей авто и увеличения местного производства.
Об этом сообщает Kyodo News.
Nissan и Renault, партнеры более двух десятилетий, будут совместно разрабатывать две модели электрокаров и четыре модели внедорожников для Индии, а также для экспорта на основе общих платформ, они могут создать до 2 000 новых рабочих мест в совместном Центре по исследованиям и разработке.
Согласно проекту, японские и французские автопроизводители впервые будут производить электромобили в Индии и способствовать превращению страны в экспортный хаб, хотя такие детали, как график запуска электромобилей и планы увеличения местных производственных мощностей, пока еще не определены.
Новый план появился на фоне того, что Индия становится все более прибыльной для производителей автомобилей, впервые опередив Японию в 2022 году.
Страна стала третьим по величине автомобильным рынком в мире с более чем 4,7 миллиона проданных автомобилей.
В Индии альянс Nissan и Renault начал производство на заводе в Ченнаи в 2010 году как первое совместное производственное предприятие. На заводе Nissan производил свои автомобили под маркой Datsun.
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