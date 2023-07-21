Никто из международных партнеров пока не готов охранять суда Украины с зерном — посол — Finance.ua
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Никто из международных партнеров пока не готов охранять суда Украины с зерном — посол

Аграрный рынок
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Никто из международных партнеров пока не готов охранять суда Украины с зерном — посол
Никто из международных партнеров пока не готов охранять суда Украины с зерном — посол
Никто из международных партнеров не готов взять на себя ответственность за физическую охрану судов, следующих из Украины.
Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.
«На самом деле никто сегодня из международных партнеров не готов взять на себя ответственность за физическую охрану судов или вступать в вооруженные столкновения с россией. Боевые действия ведет только Украина. К сожалению, у нас возможности для обеспечения кораблей военным способом нет. Поэтому здесь нужно искать пути выхода в первую очередь в рамках существующего формата, и мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и все-таки сможет убедить ее вернуться к предварительно достигнутым договоренностям», — сказал дипломат.
Также посол напомнил, что должны быть разработаны и альтернативные, более безопасные пути перевозок:
«Должны быть разработаны альтернативные пути, которые не будут подвергаться давлению или прямой угрозе атаки со стороны страны-агрессора».
В то же время, наиболее проблемным остается вопрос страхования компаний, которые могут принять участие в инициативе без участия россии. Он отметил, что Украина предлагает решение в виде созданного фонда страхования. По его словам, уже есть несколько компаний, готовых присоединиться к инициативе.
По материалам:
hromadske.tv
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