Николаев потерял до 90% бизнеса с момента вторжения — Finance.ua
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Николаев потерял до 90% бизнеса с момента вторжения

Казна и Политика
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Николаев потерял до 90% бизнеса с момента вторжения
Николаев потерял до 90% бизнеса с момента вторжения
С момента полномасштабного российского вторжения Николаев потерял ориентировочно 90% бизнеса.
Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич.
По словам Сенкевича, производства почти нет, поскольку предприятия закрылись или релоцировались.
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«Сегодня город выживает исключительно за счет налога на прибыль военных (НДФЛ). Но после окончания войны может возникнуть такая ситуация, что мы прекратим получать и этот НДФЛ, и новых средств от наших налогоплательщиков не будет», — сказал Сенкевич.
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По словам мэра Николаева, чтобы избежать упадка наиболее пострадавших от войны территорий, нужно создавать особые экономические зоны для стимулирования инвестиций.
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Также он заявил, что следует работать над подготовкой рабочей силы для будущих производств. Пока поддержки такой инициативы со стороны правительства мэр Николаева не ощущает.
Напомним, что по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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