Никель подорожал до 11-летнего максимума — Finance.ua

Никель подорожал до 11-летнего максимума

Сегодня 06:54 — Казна и Политика

Цены на никель в понедельник поднялись до самого высокого уровня за более чем десятилетие на фоне опасений прекращения поставок из России.

Об этом пишет Reuters.

На Лондонской бирже металлов никель вырос на 0,8% до 24 335 долларов за тонну в 17:03 по Гринвичу, перед этим достигнув 24 610 долларов за тонну — самого высокого уровня с августа 2011 года.

«Будет надбавка за риск для никеля, учитывая потенциальные сбои со стороны России, а запасы низкие», — сказал аналитик ING Венью Яо.

Медь подешевела на 0,6% до 9898 долларов за тонну, алюминий подорожал на 0,5% до 3278 долларов, цинк упал в цене на 0,6% до 3553 долларов, свинец снизился в цене на 0,9% до 2327 долларов.

На Россию приходится 10% мировых поставок никеля — отмечается, что поставки могут прекратиться из-за возможных санкций в случае вторжения РФ в Украину.

Среди причин удорожания никеля — увеличение спроса на электромобили в Китае, что чревато дальнейшим сокращением запасов никеля.

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