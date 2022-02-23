Никель подорожал до 11-летнего максимума — Finance.ua
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Никель подорожал до 11-летнего максимума

Сегодня 06:54Казна и Политика
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Цены на никель в понедельник поднялись до самого высокого уровня за более чем десятилетие на фоне опасений прекращения поставок из России.
Об этом пишет Reuters.
На Лондонской бирже металлов никель вырос на 0,8% до 24 335 долларов за тонну в 17:03 по Гринвичу, перед этим достигнув 24 610 долларов за тонну — самого высокого уровня с августа 2011 года.
«Будет надбавка за риск для никеля, учитывая потенциальные сбои со стороны России, а запасы низкие», — сказал аналитик ING Венью Яо.
Медь подешевела на 0,6% до 9898 долларов за тонну, алюминий подорожал на 0,5% до 3278 долларов, цинк упал в цене на 0,6% до 3553 долларов, свинец снизился в цене на 0,9% до 2327 долларов.
На Россию приходится 10% мировых поставок никеля — отмечается, что поставки могут прекратиться из-за возможных санкций в случае вторжения РФ в Украину.
Среди причин удорожания никеля — увеличение спроса на электромобили в Китае, что чревато дальнейшим сокращением запасов никеля.
По материалам: Економічна Правда
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