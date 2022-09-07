Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет — в Минобороны дали разъяснение Сегодня 15:04

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Об этом говорится в ее сообщении на Фейсбуке.

В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Свои предложения, которые среди прочего предусматривают, что постановка на воинский учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет.

Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки постановки женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года.

«Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников. Напоминаю, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет регулируется именно законом. Этот приказ не меняет нормы действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы же, в пределах своих полномочий, можем только перенести сроки», — отметила она.

Еще на год — до 01 октября 2023 года, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным.

«Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому, никакой паники и „зрады“. Никаких ограничений для женщин не существует. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольной постановки на воинский учет женщин, необходимости снова и снова переносить сроки приказами Минобороны больше не будет» , — резюмировала она.

Как заявил Генеральный Штаб, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете.

Справка Finance.ua:

Напомним, что ранее женщины обязали встать на воинский учет. Список профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:

государственная безопасность;

автомобильный транспорт;

транспортные технологии (по видам);

речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;

строительство и гражданская инженерия,

Полный перечень профессий по ссылке.

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