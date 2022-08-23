Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро — Finance.ua
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Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро

Казна и Политика
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Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
Нидерланды заявили, что выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.
«Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов», — говорится в сообщении.
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Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева.
Еще 2,5 млн евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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