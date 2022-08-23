Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро — Finance.ua

Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
Нидерланды заявили, что выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.
«Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева.
Еще 2,5 млн евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.
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